Orban le cere tinerilor sa-l voteze la Congresul PNL din 25 septembrie 2021, unde se alege președintele partidului. Presedintele Ludovic Orban, candidat la un nou mandat, le-a recomandat tinerilor din PNL sa voteze „fiecare cu mintea lui". Orban a lansat acest mesaj sambata, 18 septembrie, la Scoala de Vara a Tineretului Național Liberal (TNL) din statiunea Venus.