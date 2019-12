"Gloantele nu pot ucide sperantele, ideile, dorinta de libertate, nu pot lupta impotriva constiintei unui intreg popor. Raspunsul pe care l-au dat romanii a luat forma fluviilor umane care in 21 decembrie, din 22 decembrie s-au revarsat pe strazile oraselor, in piete, in fata institutiilor, strigand cuvintele pe care regimul si conducatorii regimului nu ar fi visat ca le vor auzi vreodata: Jos comunismul, jos cu Ceausescu", a spus Ludovic Orban.



Potrivit acestuia, momentul pe care il celebram astazi este cel care defineste Romania contemporana si punctul de plecare al tuturor implinirilor…