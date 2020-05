Premierul Ludovic Orban a afirmat luni seara ca respectarea regulilor reduce riscul de transmitere a virusului, precizand ca din datele pe care le detine raspandirea noului coronavirus in cazul unor muncitori ai fabricii de frigidere de la Gaesti a fost cauzata, in principal, de faptul ca nu au fost respectate masurile de organizare a transportului public asigurat salariatilor. "Respectarea regulilor reduce riscul de transmitere a virusului. Am fost in fabrici in ultima perioada, in multe fabrici care sunt bine organizate, am fost la Ford, la Renault, la Stars Assembly la Sebes, in mai multe fabrici,…