- Anul acesta, Ziua Regalitatii va fi una fara evenimente, in contextul epidemiei. Vor fi depuse coroane de flori la Statuia Regelui Carol I si la bustul Regelui Mihai I din Bucuresti. „Astazi este sarbatotarea nationala de 10 mai . In fiecare an, Palatul Elisabeta deschide larg portile pentru mii de…

- Sarbatorim astazi Ziua Independenței naționale și Ziua Regalitații, prin care rememoram trei momente istorice importante pentru destinul statului roman modern, petrecute toate pe 10 mai: proclamarea Principelui Carol ca domnitor al Principatelor Unite, in 1866, Independența fața de Imperiul Otoman,…

- Ornitologii si iubitorii naturii sarbatoresc, miercuri, Ziua internationala a pasarilor, eveniment marcat in cadrul programului UNESCO - "Omul si Biosfera", au anuntat reprezentantii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Institutia din subordinea Ministerului Mediului…

- Pentru prima data Parlamentul va avea, in aceasta saptamana, un vot online, impus de situatia generata de epidemia de coronavirus, anunta Agerpres. Miercuri, la ora 16,00, va avea loc prima sedinta de simulare a votului online."Maine scriem istorie la Parlament. Vom avea prima sedinta de…

- Autor: Cornel NISTORESCU Mi-a luat un oarece timp sa fac o fișa despre opera și despre premiul Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi. Nu știam aproape nimic despre un personaj influent, contestat, spectaculos și fascinant in epoca sa. Presupun ca ceata #Rezist și trompeții care il iubesc la nebunie…

- ​USR discuta cu PNL despre susținerea unor candidați unici pentru primariile de sector, însa discuția este în stadiu incipient, susține liderul USR, Dan Barna. Declarația sa vine în contextul în care Clotilde Armand, candidata USR la primaria Sectorului 1, a declarat ca PNL trebuie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca atacul lui Ludovic Orban la Curtea Constitutionala a Romaniei dupa decizia de luni, doar pentru ca nu ii place o anumita decizie, reprezinta un derapaj extraordinat de mare de la democratie si de la statul de drept.