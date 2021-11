Florin Citu dar si presedintele Klaus Iohannis au cote mici de incredere in sondaje, iar „favorabilitatea este prabusita”, susține Ludovic Orban. Potrivit acestuia, PNL a ajuns de la 30-32 la suta, la 15-16 la suta, intreaga echipa de conducere fiind ”pilotata” de Klaus Iohannis. „Nici macar Dragnea nu a ajuns la 73 la suta grad de respingere, adica oameni care n-au deloc incredere in el”, a mai afirmat Orban, referindu-se la Florin Citu. „Pentru mine este o onoare ca am fost executat de gasca demolatoare care a confiscat Partidul National Liberal. E gasca demolatoare nu echipa castigatoare, trebuie…