Orban ia atitudine în conflictul cu liberalii care contestă negocierile pentru guvernare Orban a admis ca exista nemulțumiri in partid, dar a spus ca a fost nevoit sa cedeze unele ministere in negocierile cu USR PLUS și UDMR pentru ca imperativul momentului e ca Romania sa aiba rapid un guvern funcțional, potrivit G4Media.ro Un restaurant va servi in premiera carne de pui crescuta in laborator Principalele declarații ale lui Ludovic Orban despre mișcarile din partid: – BPN nu a fost convocat. A fost o informație. Prioritatea noastra e de a finaliza programul de guvernare, toate discuțiile necesare pentru investirea cat mai rapida a unui guvern. Sunt necesare masuri pe final de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ieșirea de la negocierile de sambata seara, Ludovic Orban a declarat ca a respectat mandatul Biroului Politic National (BPN), „intru totul” si ca este convins ca toti parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului. Președintele PNL a raspuns intrebarilor jurnaliștilor despre tensiunile…

- Atacatorii informatici se dau drept cumparatori si ii indeamna pe vanzatori sa verifice plata produselor accesand un link compromis in care li se cer datele cardului. Multi au picat in capcana si au ramas cu conturile goale. Un restaurant va servi in premiera carne de pui crescuta in laborator Compania…

- Motivul pentru care Simion a luat aceasta decizie este legat de faptul ca asupra lui Toba planeaza „suspiciuni”,ca ar fi participat la reprimarea Revolutiei din 1989. Un restaurant va servi in premiera carne de pui crescuta in laborator „Suntem in zilele Revolutiei, pe care noi le comemoram, avem…

- PNL, USR PLUS si UDMR au anunțat in formula comuna ca vor continua negocierile pentru formarea unei majoritati pentru investirea noului Guvern. La declarații au ieșit impruna liderii celor trei partide pentru a arata ca deciziile sunt luate in consens. „Am decis sa continuam discutiile pentru formarea…

- Despre negocierile din ultimele zile cu USR-PLUS și UDMR, blocate in prezent, Orban spune ca negocierile se desfașoara „pe palier politic parlamentar si al programului de guvernare”.„Sigur ca negocierile nu se desfașoara atat de rapid, sunt puncte in care avem diferențe, dar deschiderea noastra e aceeași…

- Despre negocierile din ultimele zile cu USR-PLUS și UDMR, blocate in prezent, Orban spune ca negocierile se desfașoara „pe palier politic parlamentar si al programului de guvernare”.„Sigur ca negocierile nu se desfașoara atat de rapid, sunt puncte in care avem diferențe, dar deschiderea noastra e aceeași…

- Ludovic Orban, președintele PNL a facut, luni, de la sediul partidului o serie de declarații dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. Orban a spus ca nu i-a in calcul participarea la guvernare a PSD și spune ca va continua discuțiile cu USR-PLUS și UDMR.„I-am prezentat presedintelui mandatul acordat…

- ”Romania are nevoie intr-un termen cat mai rapid de investirea unui guvern pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta. Va exista un acord care arata o majoritate parlamentara. Negocierile vor demara sambata dimineața.O sa existe o negociere și la nivelul Parlamentului, comisii parlamentare și…