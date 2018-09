Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la anuntul lui Liviu Dragnea, privind suspendarea lui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca este doar o ineptie pe care a prezentat-o liderul PSD, acesta fiind "rupt de realitate din dorinta de a scapa de puscarie".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca are convingerea ca zilele lui Liviu Dragnea "sunt numarate", din ce in ce mai multi oameni din PSD se indeparteaza de el si nu il vor urma in demersurile sale, scrie Agerpres .

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la faputl ca premierul Viorica Dancila i-a spus președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre plangerea penala de inalta tradare, ca aceasta nu ințelege ca sesizarea sa viza mai multe aspecte."Am ințeles ca doamna Dancila…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, marti, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat, marti, la sediul DIICOT pentru a da o declaratie in legatura cu plangerea pe care depus-o impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea. El a precizat ca a fost invitat de catre procurorul de caz si a mentionat ca plangerea sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii ''aproape certe'' ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Citeste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la anuntul facut de Liviu Dragnea privind posibilitatea emiterii unei Ordonante de Urgenta privind Codul penal, ca ar fi ”o alta nenorocire, o noua ordonanta 13” si ca daca se va intampla acest lucru, PNL va sesiza Avocatul Poporului.Citeste…