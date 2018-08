Stiri pe aceeasi tema

- La finalul Consiliului National al PNL, presedintele partidului, Ludovic Orban, a tinut un discurs, in care a lansat un apel la unitatea fortelor adversare PSD, dar si la unitatea liberalilor. "Nu este altcineva pe scena politica romaneasca care sa aiba forta sa invinga aceasta caracatita postcomunista…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut sambata, la reuniunea Consiliului National, un apel la unitatea partidului, subliniind ca doar Partidul National Liberal este forta politica care "se bate de la egal la egal" cu PSD, iar cine nu vine alaturi de liberali "face un serviciu social-democratilor".…

- "Politica de calcul a pretului la medicamente practicata de Ministerul Sanatatii nu este cauza principala a disparitiei acestora, pentru ca este de inteles efortul autoritatilor de a obtine de la producatori preturi similare cu cele practicate in restul Uniunii Europene" a declarat Dr Dragos Damian,…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- Politica de Coeziune va avea pentru prima oara in istoria Uniunii Europene cea mai importanta alocare, de 374 de miliarde de euro, pentru perioada 2021-2027, iar Romania va primi cu 8% mai mult decat in perioada 2014-2020, a scris marti, pe pagina sa de Facebook, comisarul pentru politica regionala,…

- Ludovic Orban critica PSD, dupa raportul Comisiei Europene. Presedintele PNL sustine ca toate masurile economice ale coalitiei de guvernare au fost de natura sa ne transforme in „oaia neagra” a Uniunii Europene. Mai mult, liderul PNL spune ca zona euro devine din ce in ce mai indepartata, avand in vedere…

- Sesizarea depusa la Parchet de liderul PNL Ludovic Orban este doar acțiunea disperata a taberei formata din președintele Klaus Iohannis și reprezentanții la București a popularilor europeni, în contextul primei confruntari dintre Germania și SUA, în care România, ca și mare parte a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca a discutat, miercuri, cu presedintele Partidului Popular European, Joseph Daul, despre strategia pentru alegerile europarlamentare prin care PPE vrea sa isi mentina statutul de cea mai puternica forta politica pe plan european. "Am discutat…