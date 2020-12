ORBAN explică de ce ROMÂNIA are o rată foarte ridicată de pozitivare Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca in ultimele zile s-au facut mai putine teste intrucat au fost zile libere, fiind testate mai mult persoanele din definitiile de caz si cele cu simptome, de aceea si procentul de pozitivare a fost mai mare. Orban a precizat ca se va vedea in zilele urmatoare care este trendul, insa in ultima saptamana numarul de cazuri a scazut cu peste 2.000 si a crescut numarul persoanelor vindecate. Intrebat despre slujbele de Craciun, premierul a precizat ca in Romania, cu respectarea normelor, acestea pot avea loc, relateaza News.ro. Basescu vrea sa-i dea afara!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

