Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca exista cateva motive pentru care proiectul Legii pensiilor speciale ar trebui redezbatut in comisia de specialitate a Camerei Deputatilor, dar a adaugat ca, nefiind initiat de Guvern, va depinde de pozitionarea grupurilor parlamentare.



"Exista cateva motive pentru care ar trebui redezbatuta. In ceea ce ne priveste pe noi, suntem categoric impotriva amendamentelor formulate de Adrian Solomon - de exemplu, in ceea ce priveste taierea pensiilor viagere pentru sportivii care au obtinut medalii la competitii, olimpiada, campionate mondiale. Nu…