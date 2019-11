Stiri pe aceeasi tema

- Rolul partidelor etnicilor maghiari, dezvoltarea economica a comunitatilor maghiare din bazinul carpatic si mentinerea identitatii comunitatilor maghiare s-au aflat in centrul discursului rostit vineri de premierul ungar Viktor Orban la reuniunea Conferintei maghiare permanente (MAERT) de la Budapesta,…

- Premierul ungar Viktor Orban a semnalat vineri ca guvernul sau va bloca orice viitoare apropiere a Ucrainei de NATO daca aceasta tara nu respecta drepturile minoritatii maghiare, relateaza agentia EFE. In interviul saptamanal acordat postului public de radio Kossuth, premierul ungar a amintit ca ''Ucraina…

- In perioada interbelica procesul integrarii populatiei de etnie maghiara in realitatile Romaniei Mari a fost unul gradual, mult mai dificil in anii de inceput si mai lesnicios in anii care au urmat. Un motiv evident pentru accentuarea tensiunilor dintre romani si maghiari la inceputul perioadei interbelice…

- Partidele de opozitie din Ungaria au inregistrat cateva victorii majore in alegerile locale desfasurate duminica, rezultatul fiind o lovitura pentru partidul conservator-nationalist Fidesz al premierului Viktor...

- Partidele de opozitie din Ungaria au inregistrat cateva victorii majore in alegerile locale desfasurate duminica, acest rezultat fiind o lovitura pentru partidul conservator-nationalist Fidesz al premierului Viktor Orban, dupa cum arata rezultatele finale, transmite dpa. Opozitia fata de premierul Orban,…

- Cetatenii unguri sunt așteptați la urne, duminica, pentru alegerile locale, catalogate drept cruciale de opoziția din Ungaria, care spera sa infranga partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, in cursa pentru Primaria Budapestei, dar și in alte localitați, informeaza postul France 24, potrivit…

- Opozitia ungara s-a unit cu obiectivul de a obtine o victorie in alegerile muncipale de la Budapesta, prevazute duminica, sperand sa reuseasca impotriva lui Viktor Orban ”lovitura de la Istanbul”, relateaza AFP, potrivit news.roPentru prima oara dupa un deceniu, Partidul Fidesz (nationalist-conservator)…