- Premierul Ludovic Orban afirma ca, dupa alegerile parlamentare, vor urma patru ani de "pace politica" si oportunitati pe care Romania nu le-a mai avut in istorie, aceasta fiind, in opinia sa, o sansa pentru romani sa devina "un fel de tigrii ai Europei Centrale si de Est", informeaza Agerpres.

- Romania va avea, in urmatorii sapte ani, oportunitati fara precedent in istoria sa, urmand sa beneficieze de fonduri importante de dezvoltare, a declarat duminica premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca liberalii vor discuta "individual" cu toti parlamentarii pe tema motiunii de cenzura pentru a-si prezenta punctul de vedere. "Noi vom discuta individual cu toti parlamentarii, politic, cu PSD nu avem ce discuta, vom discuta individual cu toti parlamentarii pentru…