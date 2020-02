Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora dupa ce Senatul a respins OUG pe alegerile anticipate. Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca PNL va ataca la CCR respingerea Ordonanței de Urgența pe anticipate, daca va trece și de Camera Deputaților.Daca respingerea ordonantei va trece și de Camera Deputatilor,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cazul in care OUG privind anticipatele va fi respinsa si in Camera Deputatilor, liberalii au solutii la aceasta problema, inclusiv sesizarea CCR. "Indemn deputatii...

- Senatul a respins, luni, ordonanța de urgența care elimina taxa pe activele bancare, taxa de 2% din energie și modifica cerințele de capital pentru fondurile de pensii de la Pilonul II, scrie Profit.ro. Ordonanța mai cuprindea și inghețarea salariilor demnitarilor și punctul de amenda, care altfel ar…

- Calin Popescu-Tariceanu a acuzat Guvernul Orban, în timpul dezbaterii la moțiunea de cenzura, ca evita procedura parlamentara, dupa ce Executivul liberal a adoptat nu mai puțin de 25 ordonanțe de urgența. În iulie 2005 Cabinetul Tariceanu emitea 21 astfel de acte normative într-o singura…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legea care elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Instantei Supreme, decizia a fost luata de Sectiile Unite in prezenta unui numar…

- Traian Basescu a declarat, luni, ca i-a recomandat premierului Ludovic Orban sa nu isi asume raspunderea pe Legea bugetului. "I-am spus ca va crea un precedent ingrozitor asumandu-si raspunderea pe buget cu recomandarea, de la un om mai batran, sa nu si-o asume, sa nu asume raspunderea guvernului…

- Executivul s-a reunit in sedinta, inainte de angajarea raspunderii pe proiectul bugetului și pe modificarile la OUG 114. Cum poate pica Guvernul Guvernul s-a reunit luni in sedinta pentru a analiza amendamentele depuse de parlamentari la proiectele de lege pe care urmeaza asumarea raspunderii - bugetul…

- PSD va contesta la Curtea Constituționala doua legi pe care Guvernul și-a asumat raspunderea în Parlament. Este vorba de actele normative privind prorogarea termenului privind intrarea în magistratura și transportul elevilor. „Legile sunt într-o forma înaintata…