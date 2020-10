Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca dormațiunea politica pe care o conduce va forma majoritați de guvernare cu USR – PLUS la Timișoara. Orban l-a asigurat pe primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, ca proiectele județului și municipiului vor avea susținere guvernamentala. „Am ținut…

- PNL neaga vehement blocarea negocierilor dintre PNL și USR PLUS. Discuțiile s-au oprit dupa ce PNL a decis discreționar ca vrea ambele mandate de vicepreședinte al CJ Timiș, printr-o manevra a lui Danuț Groza, primar din Sannicolau Mare care taie și spanzura in organizația condusa teoretic de Alin…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a semnat parteneriatul pentru Timiș și Timișoara cu USR PLUS și ii invita și pe liderii Alianței „sa faca acest minim efort de a respecta voința alegatorilor” și sa semneze documentul. „Alin Nica a semnat protocolul cu USRPLUS, oare semneaza…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a semnat parteneriatul pentru Timiș și Timișoara cu USR PLUS și ii invita și pe liderii Alianței „sa faca acest minim efort de a respecta voința alegatorilor” și sa semneze documentul.„Alin Nica a semnat protocolul cu USRPLUS, oare semneaza și…

- Presedintele USR PLUS Timis, Cristian Mos, a declarat in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE ca partidul a obtinut, in judet, peste 55.000 de voturi, 10 posturi de consilieri judeteni, 125 de consilieri locali si patru primari. „Din punctul meu de vedere, Timisoara, cum a aratat si la Revolutie, sta si…

- Ludovic Orban a reacționat la afirmația copreședintelui USR PLUS Dacian Cioloș, care a spus ca nu va sta la “targuieli” privind o eventuala guvernare cu liberalii. Liderul PNL a declarat ca este interesat de datele alegerilor locale, și anume ca PNL a obținut cele mai multe voturi politice la nivel…

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat, marți, ca alianța a inceput negocierile cu PNL pentru stabilirea unor majoritați clare atat in CL Timișoara, cat și in CJ Timiș și in consiliile locale din județ, unde cele doua formațiuni politice au caștigat primariile. Daca la CL Timișoara o alianța…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, ca Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primaria Timisoarei, reprezinta optiunea pe care timisorenii o au acum de a realiza un oras modern si european, nu peste patru sau opt ani. Liderul USR a participat la lansarea echipei candidatilor…