ORBAN de la BUDAPESTA sfidează EUROPA! S-a înțeles cu rușii Guvernul ungar a anuntat vineri ca a incheiat un acord cu Rusia pentru achizitionarea de „mari cantitati” din vaccinul rusesc Sputnik V, desi acesta nu a fost inca examinat de autoritatile sanitare europene, relateaza AFP. Ministrul ungar al Afacerilor externe, Peter Szijjarto, in vizita la Moscova, a facut acest anunt intr-o inregistrare video pe contul sau de Facebook. Se dau MAI MULȚI BANI de la stat. Cine primește 266 lei in PLUS „Detalii vor fi oferite ulterior”, a precizat el, in conditiile in care Institutul National de Farmacologie si Nutritie al Ungariei (OGYEI) a emis joi autorizatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

