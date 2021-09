Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut cursa pentru un nou mandat in fruntea Partidului Național Liberal, in fața actualului premier Florin Cițu, Ludovic Orban a ieșit la rampa cu o serie de declarații, explicand, in prima faza, de ce și-a depus demisia din postura de al treilea om in stat la partid și nu la Camera Deputaților,…

- “Florin Citu nu are motive sa demisioneze sau sa fie demis”, a spus marți Klaus Iohannis, aflat la New York, adaugand ca actualul premier poate ramane in funcție pana la urmatoarele alegeri. Seful statului a mai anuntat ca va participa, sambata, la Congresul PNL in care se alege presedintele formatiunii.…

- PNL Bihor, condusa de Ilie Bolojan, a aprobat duminica moțiunea cu care Ludovic Orban candideaza la președinția partidului cu 73 de voturi pentru și doar unul impotriva. Este o reușita de etapa pentru actualul lider PNL, dar nu ii garanteaza voturile liberalilor bihoreni la Congresul din 25 septembrie,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca la Congresul din 25 septembrie jumatate dintre delegatii care vor alege viitorul presedinte al partidului nu vor vota conform optiunii liderilor filialelor judetene, ci asa cum vor considera ei de cuviinta. El sustine ca nu neaga "evidenta", si anume faptul…

- Ludovic Orban promite ca va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca va pierde șefia PNL. Actualul lider PNL spune ca se așteapta ca rivalul sau politic, premierul Florin Cițu, sa faca la fel, daca nu este ales președinte PNL la Congresul liberalilor din septembrie. „Daca veți…

- Noul Birou Permanent Judetean al PNL Neamt s-a intrunit, vineri, in prima sa sedinta, iar principala hotarare adoptata a fost mandatarea actualului presedinte, George Lazar, pentru a-l sprijini pe premierul Florin Citu la Congresul PNL din 25 septembrie. Decizia a fost votata in unanimitate,…

- „Eu sunt Florin Cițu si sunt un oltean mandru de la Ramnicu Valcea”, și-a inceput discursul premierul și vicepreședintele PNL la Craiova, cu ocazia alegerilor interne din filiala Dolj. „Lupta noastra nu este cu colegii din PNL, cu cu PSD. E important sa știm ca dupa 25 septembrie suntem o echipa, cand…