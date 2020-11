Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca in toate localitatile carantinate alegatorii isi vor putea exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare si ca autoritatile vor lua toate masurile sa se asigure ca nu exista risc de transmitere in cadrul derularii procedurii de vot.

- Cetatenii isi vor putea exercita dreptul de vot in toate localitatile care vor fi carantinate in 6 decembrie, nefiind nicio restrictie in acest sens, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban. "As vrea sa transmit un mesaj ca exista o oarecare ingrijorare din partea cetatenilor privitoare la exercitarea…

- Cetatenii isi vor putea exercita dreptul de vot in toate localitatile care vor fi carantinate in 6 decembrie, nefiind nicio restrictie in acest sens, a anunțat luni, premierul Ludovic Orban.

- Ludovic Orban a anunțat ca cetațenii din localitațile aflate in carantina vor putea vota la alegerile din 6 decembrie, nefiind nicio restricție in acest sens. „As vrea sa transmit un mesaj ca exista o...

- In localitațile care, la 6 decembrie, sunt in carantina, nu va fi restricția deplasarii la secțiile de votare, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban, potrivit News.ro. Prim-ministrul a precizat ca toți cetațenii care se afla in izolare sau in carantina, fie pentru ca sunt infectați cu Covid, fie…

- ​În localitațile care la 6 decembrie sunt în carantina nu va fi restricția deplasarii la secțiile de votare, a declarat luni premierul Ludovic Orban. „În toate localitațile carantinate la data de 6 decembrie, cetațenii își vor putea exercita dreptul de vot. Nu vor…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in localitațile care vor fi in carantina in ziua alegerilor parlamentare toți cetațenii vor putea merge la vot. De asemenea, premierul a precizat ca pentru persoanele aflate in carantina, izolare sau internate in spital va fi adusa urna mobila.

- Juramantului in localitatile carantinate se va desfasura in sistem online. Depunerea juramantului in localitatile carantinate se va desfasura in sistem online, a transmis Institutia Prefectului Judetul Constanta.Amintim ca, premierul Ludovic Orban este asteptat la Constanta, la investirea primarului…