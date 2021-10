Orban: „Cei de la Antena 3 au devenit brusc mari susținători ai domnului Cîțu. Nu mi-a venit să cred ce transformare” Fostul presedinte al PNL, Ludovic Orban, la acuzat duminica seara pe Florin Citu de blat cu Dan Voiculescu, el scotand in evidenta faptul ca „cei de la Antena 3 au devenit brusc mari sustinatori ai domnului Citu”. „Cei de la Antena 3 au devenit brusc mari sustinatori ai domnului Citu. Nu mi-a venit sa cred ce transformare, domnul Gadea si cu ceilalti, care l-au crucificat pe Iohannis in campanii, cand i-au sprijinit pe Ponta si apoi pe doamna Dancila la prezidentiale. Deci au spus toate nenorocirile pozibile si imposibile si apoi am vazut si rezultatul Domnul Citu a numit niste oameni apropiati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat 03.10.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 7,81. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: MOSNITA NOUA 13,68 SANMIHAIU ROMAN 13,1 DUMBRAVITA 12,87 BUCOVAT 12,72 GHIRODA…

- Comunicat de presa 02.10.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 7,3. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: MORAVITA 13,77 MOSNITA NOUA 13,54 SANMIHAIU ROMAN 12,42 PADURENI 11,77…

- Consiliul de Administrație din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis schimbarea directorului general Mariana Ionița cu Cristian Pistol. Mariana Ionița a fost numita in fruntea CNAIR la inceputul anului 2020. Ea a fost acum inlocuita cu Cristian Pistol, consilier…

- Romania risca sa termine acest an cu doar 4,5 kilometri noi de autostrada construiti, in zona Targu Mures. Declarația ii aparține lui Cristian Pistol, consilier al premierului Florin Cițu pe infrastructura și fost director de implementare proiecte in Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș – Turda, in pericol sa nu fie finalizat pana la sfarșitul anului. Ce spun autoritațile Lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș – Turda, in pericol sa nu fie finalizat pana la sfarșitul anului. Ce spun autoritațile Consilierul pentru probleme de infrastructura din cadrul Cancelariei…

- Dupa finalizarea alegerilor din organizații, lupta pentru șefia PNL, intre actualul lider Ludovic Orban și premierul Florin Cițu intra in linie dreapta. Urmeaza prezentarea moțiunilor celor doi candidați, de la sfarșitul lunii august. Din datele obținute pana in acest moment, Florin Cițu ar fi favoritul…

- Sectoarele economiei nationale in care s-au produs cele mai multe accidente de munca in primele 3 luni ale anului 2021 sunt: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor - cu 51 accidentati (6,8% din totalul accidentatilor din economia nationala), constructii de cladiri…

- Atentionarea meteo este in vigoare miercuri, intre orele 10.00 - 22.00 si vizeaza judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si, partial, Arges, Valcea,…