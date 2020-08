Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat faptul ca membrii Executivului vor fi prezenți in Parlament la moțiunea de cenzura, dar nu vor participa la vot.Citește și: Jocuri de putere, inaintea moțiunii: cum muta, in culise, greii din PNL și PSD/ SURSE ”Astazi, ne prezentam la moțiunea de cenzura,…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate si voteaza luni, de la ora 14.00, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, initiata de 205 senatori si deputati. In afara de PSD, Pro Romania si ALDE au anuntat ca voteaza ”pentru”, iar USR si PNL nu participa la vot. UDMR a precizat…

- Potrivit anunțului facut de social-liberali, moțiunea de cenzura depusa de catre aceștia este programata sa fie supusa aprobarii astazi, insa, ieri, unii dintre liderii partidelor au anunțat ca parlamentarii lor nu vor participa la vot, alții susținand ca rezultatul a fost negociat deja. Presedintele…

- Parlamentul dezbate și voteaza luni moțiunea de cenzura depusa de PSD. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea ședinței, situația este incerta în ceea ce privește succesul sau eșecul demersului inițiat de social-democrați. Pe hârtie, PSD, alaturi de PRO România și ALDE, are voturile…

- Vineri are loc sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care se va discuta despre data votului in cazul motiunii de cenzura si congres. "Noi ne dorim sa votam cat mai repede, pentru ca, in momentul asta, orice zi in plus cu Guvernul Orban este pierdere pentru tara, atat sanitar vorbind, cat…

- Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc. Birourile permanente reunite au decis luni…

- MOTIUNE DE CENZURA. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc.Birourile permanente reunite au decis luni ca motiunea de cenzura "Guvernul PNL…

- Birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis luni seara ca motiunea de cenzura a PSD impotriva Cabinetului Orban sa fie citita intr-un plen reunit care va avea loc pe 20 august si va incepe la ora 12.00. Votul si dezbaterea motiunii vor fi stabilite intr-o alta sedinta a conducerii…