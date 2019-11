Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Constanta, candidatul PNL, Klaus Iohannis, s a impus categoric in 64 de localitati din cele 71 din judet si in cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale cu un procent de 68,47 , reprezentand un numar de 222.855 voturi, in timp ce Viorica Dancila PSD a reusit sa adune 31,53 , respectiv…

- Candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor, a obținut aproximativ 8.000 de voturi din județele din Moldova și din sudul țarii, deși la recensamantul din 2011 numarul maghiarilor declarați in aceste zone era mult mai mic, informeaza Mediafax.Potrivit rezultatelor BEC, aproape…

- Polițiștii constanțeni au deschis duminica un dosar penal dupa ce o femeie de 47 de ani din Medgidia a incercat sa-și fotografieze buletinul de vot. Aceasta a declarat ca a vrut sa aiba o amintire de la alegerile prezidențiale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu…

- Dej24.ro va prezinta IN PREMIERA rezultatele alegerilor prezidențiale la nivelul municipiului Dej. Dupa infrangerea suferita la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, PSD Dej incaseaza acum o noua lovitura: PNL s-a impus la nivelul municipiului Dej, Klaus Iohannis obținand cele mai multe voturi…

- Ludovic Orban i-a convocat la Guvern pe șefii instituțiilor care se ocupa de alegerile prezidențiale, anunța Digi24. Ministrul de Interne, ministrul de Externe, directorul STS, președintele AEP au fost chemați la Guvern. Ședința de urgența are loc dupa ce ar exista informații ca, inainte…

- Vicepresedintele PNL Dan Motreanu preia responsabilitatea de sef al campaniei PNL pentru alegerile prezidentiale, dupa ce presedintele partidului, Ludovic Orban, s-a retras din aceasta pozitie, ca urmare a investirii ca premier

- PNL poate castiga alegerile prezidentiale inca din primul tur, la o diferenta foarte mare de al doilea clasat, a declarat, joi, la Targoviste, presedintele Partidului National Liberal, premierul desemnat,...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca vineri va avea loc la Biroul Executiv Central (BEC) depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis la prezidentiale. "Biroul Executiv al PNL a decis ca in data de 20 septembrie sa aiba loc depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis pentru…