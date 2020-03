Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Curtii Constitutionale, care il obliga pe presedintele Klaus Iohannis sa desemneze un premier cu sanse de a coagula o majoritate in Parlament, pune capat planurilor PNL privind declansarea alegerilor anticipate. In plus, prefigurarea unei crize legate de epidemia de coronavirus schimba total…

- Premierul interimar Ludovic Orban a spus joi ca daca luni nu se va intruni cvorumul in Parlament PSD este de vina.„PSD deține 42% din Parlament și inseamna ca boicoteaza o procedura constituționala. Ca atare, responsabilitatea in cazul in care nu va exista cvorum este exclusiv responsabilitatea…

- Intentiile Guvernului Orban II Foto gov.ro Se anunta o saptamâna politica intensa. Premierul desemnat, Ludovic Orban, intentioneaza sa trimita mâine, în parlament, lista cu propunerile pentru noul sau cabinet si un program al executivului modificat. Liberalii lucreaza intens…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca luni, dupa reuniunea Biroului Politic al PNL, va înainta catre Birourile Permanente ale celor doua Camere lista ministrilor si programul de guvernare actualizat.„Luni, dupa reuniunea Biroului Politic al partidului, la care voi prezenta…

- Ziarul Unirea Asociația Pro Infrastructura: Mandatul directorului CNAIR Sorin Scarlat a fost prelungit cu 4 luni, deși premierul Orban anunța ca persoanele incompetente vor fi inlocuite cu profesioniști Asociația Pro Infrastructura: Mandatul directorului CNAIR Sorin Scarlat a fost prelungit cu 4 luni,…

- Premierul a anuntat, miercuri seara, la Bruxelles, ca a vorbit cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, despre situatia bugetului din Romania, in contextul depasirii deficitului.

- Foștii fondatori ai Pro Romania Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu au fost primiți luni in PNL, unde vor avea funcții de conducere. Liberalii i-au cooptat, de asemenea, pe deputații Damian Florea, Mircea Banias și Liviu...

- Primarii au pornit dihotomia in PNL din cauza deciziilor discreționare și preferențiale ale celor care se afla la butoanele financiare de Palatul Victoria. Mai mulți primari liberali sunt suparați pe premierul și liderul PNL Ludovic Orban.Nemulțumirea edililor vine din cauza faptului ca premierul…