Orban are deja pregatita o lege anti-Soros si anti-ONG, prin care "dusmanii poporului" vor fi scosi in afara legii

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa contribuie la apararea valorilor Uniunii Europene, dupa victoria electorala a coalitiei nationalist-conservatoare condusa de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la scrutinul legislativ de duminica, informeaza luni dpa. "UE este o uniune de democratie…

- Liderii principalelor partide din Ungaria invinse de Fidesz in alegerile parlamentare si-au dat demisia, din cauza rezultatului slab obtinut. Este vorba despre conducerea Partidului Socialist, care abia a reusit sa obtina 10% din voturi, precum si de liderul Jobbik, desi partidul nationalist a reusit…

- Ministerul Finantelor va lansa, pe 1 martie, in dezbatere publica, o propunere de modificare a modului in care romanii care obtin venituri din activitati independente urmeaza sa depuna Declaratia 600, a precizat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi. "Am promis…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1,2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban. "Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam doar pe…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in parlament un proiect de lege prin care ministrul de interne ar primi dreptul sa interzica organizatiile neguvernamentale (ONG-uri) care sprijina imigratia si care ar reprezenta 'un risc de securitate nationala'. Proiectul face parte din eforturile…

- Partidul Fidesz, care a castigat ultimele alegeri din Ungaria pentru ca si-a concentrat campania pe reducerea preturilor utilitatilor, este in prezent intr-o disputa pre-electorala cu grupul energetic german E.ON, care ofera gaze naturale la preturi mai mici decat compania de stat. EON SE,…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…