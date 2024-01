Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban, care blocheaza un ajutor al Uniunii Europene catre Ucraina, s-a declarat marti pregatit sa sustina Kievul, insa "in afara bugetului comun", cu doua saptamani inainte de un summit european pe aceasta tema, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Daca vrem sa ajutam Ucraina…

- Presedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a promis ca tara sa va oferi Ucrainei ajutor militar suplimentar pentru apararea sa impotriva Rusiei.Dupa o intalnire joi, la Riga, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, presedintele leton a anuntat urmatorul pachet de ajutor care include mortiere, munitie…

- ”Daca (presedintele rus Vladimir) Putin castiga in Ucraina, exista un risc real ca agresiunea sa sa nu se opreasca acolo”, a avertizat in fata presei Jens Stoltenberg. El a insistat asupra necesitatii continuarii ajutarii militare a Ucrainei. ”Sustinerea noastra nu este pomana, este o investitie in…

- In cazul unei victorii a Rusiei in Ucraina, exista un „risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca aici, a avertizat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, potrivit AFP. „Daca Putin castiga in Ucraina, exista un risc real ca agresiunea sa sa nu se opreasca…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a participat, in Argentina, la investirea noului președinte Javier Milei, acolo unde l-a intalnit și pe premierul maghiar Viktor Orban. Ungaria se opune in continuare aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana, invocand, in mare, faptul ca aceasta țara este in continuare…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenskii, a laudat miercuri ca fiind un “pas istoric” o recomandare a executivului Uniunii Europene de a invita Kievul sa inceapa discuțiile de aderare imediat ce va indeplini condițiile finale, chiar daca lupta pentru a impotrivi razboiului Rusiei. Recomandarea Comisiei…

- Strategia Uniunii Europene referitoare la razboiul din Ucraina ”a esuat” si blocul ar trebui sa creeze un plan B, in masura in care ucrainenii nu vor castiga pe campul de lupta, a declarat vineri pe postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters si MTI, preluate de Agerpres.…

- Viktor Orban, vorbind la Bruxelles, in marja unui summit UE, a declarat ca exista o "mare batalie" in special in ceea ce priveste sprijinul pentru Ucraina. Orban a spus ca nu vede niciun motiv pentru ca Ungaria sa impuna contribuabililor sai sa sprijine Ucraina.UE urmeaza sa decida in decembrie cu privire…