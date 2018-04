Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca in mod sigur PNL va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului si in actuala sesiune parlamentara, transmite News.ro.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca in mod sigur PNL va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului si in actuala sesiune parlamentara.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Botosani, ca, in actuala sesiune parlamentara, partidul pe care il conduce va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului, precizand ca saptamana viitoare PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul “cel mai potrivit”, cand va considera ca Guvernul este in “cea mai proasta situatie” si sunt “cele mai mari sanse” ca aceasta sa treaca,…

- „Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul de a depune o motiune de cenzura, vom folosi acest drept constitutional, in momentul cel mai potrivit in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si in care consideram noi ca exista cele mai mari sanse ca o…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Palatul Parlamentului, ca PNL va depune o moțiune de cenzura „in momentul in care Guvernul PSD – ALDE” se afla „in cea mai proasta situație”. De altfel, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat in cadrul Consiliului National al partidului, ca…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- Lideri ai PNL au reacționat azi, dupa ce ministrul Muncii a dat explicații privind salariile. Lia Olguța Vasilescu a ținut o conferința de presa, dupa ce sindicaliștii și mai multe categorii de bugetari au reclamat scaderi ale salariilor in luna februarie, dupa intrarea in