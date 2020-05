ORBAN, anunț important pentru toți CREDINCIOȘII Premierul Ludovic Orban a declarat joi, intrebat cand se vor deschide bisericile pentru accesul credincioșilor: „Suntem in curs de evaluare”. „Deocamdata in data de 15 mai, in principiu am luat deciziile, relaxarea masurilor va fi graduala”, a adaugat el. Intrebat daca in prima runda de ridicare a restricțiilor din 15 mai vor intra și bisericile, premierul a raspuns: „Cel mai probabil, cand va fi permisa oficierea slujbelor nu se va putea face in spatii inchise, cel mai probabil in afara bisericilor. Oricum vine vara si se pot organiza in bune conditii in afara bisericicilor, cu respectarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

