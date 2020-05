Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa, premierul Ludovic Orban a precizat ca masurile au caracter temporar, iar restricțiile vor fi ridicate, gradual, in funcție de criterial riscului epidemiologic care va fi stabilit de specialiști. „Ne propunem ca dupa data de 15 mai , in mod gradual, sa eliminam restrictiile,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la Palatul Victoria, in prezentarea raportului activitații guvernamentale in timpul starii de urgența ca „am luat masuri care nu au fost populare dar care si-au dovedit efectele”, precum interzicerea exportului de medicamente si echipamente medicale.„In…

- Activitatea din turism s-a redus cu 80% Foto anat.ro În România, activitatea din turism s-a redus cu 80% din cauza actualei crize sanitare, a precizat miercuri la Radio România Actualitați prim-vicepreședintele executiv al Federației Patronatelor din domeniu, Dragoș Raducan.…

- Cazarea in hoteluri-pensiuni ar putea fi reluata cu respectarea unor reguli Foto: Arhiva/RRA. Cazarea în hoteluri și pensiuni va putea fi reluata cu respectarea unor reguli, dar în ceea ce privește restaurantele acesta prezinta un risc epidemiologic, a precizat premierul Ludovic…

- Orban: “E prematur sa facem anunturi privind sezonul turistic.” Ce masuri de siguranța sanitara anunța hotelierii de pe litoral Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca nu au fost luate decizii finale cu privire la sezonul turistic din lunile iulie-august, dar, in opinia sa, cazarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Dragomiresti, ca nu au fost luate decizii finale cu privire la sezonul turistic din lunile iulie-august, dar, in opinia sa, cazarea in hoteluri si pensiuni se poate face cu respectarea unor reguli, iar in ceea ce priveste restaurantele, acestea prezinta…

- "In ceea ce priveste interiorul localitatii, va fi o deplasare fara restrictii. Deplasarea in afara localitatii - se vor pastra anumite restrictii, pe care urmeaza sa le definim in perioada care va urma. Dar va exista posibilitatea de deplasare si in afara localitatilor", a declarat Ludovic Orban…

- Premierul Ludovic Orban a avut o prima reacție dupa ce Cabinetul sau a adoptat 25 de Ordonanțe de Urgența, intr-o ședința maraton la Palatul Victoria, care a durat aproximativ 9 ore. Prim-ministrul a punctat ca OUG-urile date au venit in sprijinul romanilor, și nu au fost date „ca sa ii scape pe pușcariași”.…