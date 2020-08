Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul a alocat 175 de milioane de euro pentru inceperea in bune conditii a cursurilor scolare, dintre care 100 de milioane de euro, pentru achizitionarea de tablete pentru elevi.Azi am finalizat ordonanta de urgenta, dupa avizul Consiliului Legislativ,…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anunțat ca Guvernul a adoptat astazi ordonanța privind fondurile pentru achiziția de echipamente sanitare pentru noul an școlar. Astfel, guvernul a alocat bani pentru achiziția de tablete și dispozitive electronice pentru un numar de aproximativ 500.000…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care se aloca suma de 175 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor facute de autoritatile locale, de unitatile scolare pentru pregatirea anului de invatamant in contextul epidemiei de COVID-19. "Va…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o Ordonanța care prevede decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achiziției unui numar de 500.000 de tablete pentru elevi, cumparate de autoritațile locale sau de inspectoratele școlare. In ședința de miercuri, Guvernul a adoptat mai multe ordonanțe…

- Guvernul a adoptat unele acte normative pentru inceperea noului an școlar Raluca Turcan Foto: Arhiva. O serie de acte normative necesare începerii în bune condiții a noului an școlar au fost adoptate de guvern în ședința de ieri. Guvernul a adoptat un proiect de lege privind…

- Guvernul a alocat din fondul de rezerva suma necesara pentru achizitia a 250.000 de tablet și va deconta cheltuielile facute de autoritatile locale pentru achizitionarea a 200.000 de laptopuri suplimentare, pentru inceperea noului an școlar, a spus premierul Ludovic Orban, miercuri, in Parlament, care…

- Procedurile privind organizarea inceperii noului an scolar vor fi finalizate in maximum 10 zile, a anunțat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. De asemenea, Guvernul vrea sa stabileasca un cadru in care profesorii sa-și imbunatațeasca performanța in lectiile online iar fiecare școala va trebui sa aiba…

- Guvernul va acorda parintilor, în noul an scolar, un sprijin de 75% din salariu în cazul în care cursurile se suspenda într-o anumita scoala pe motive ce tin de pandemia COVID-19, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban."În perioada starii de urgenta…