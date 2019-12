Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de distributie a energiei electrice, care reprezinta aproximativ 30% din factura finala, ar putea creste in toata tara cu pana la 7,5%, de la 1 ianuarie 2020, potrivit unor proiecte de ordin initiate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Cea mai mare scumpire, de 7,5%,…

- Romania importa energie, desi avea potential de export, iar pentru companii energia electrica si gazul natural au ajuns "la preturi mai mari decat in Germania", a declarat luni premierul Ludovic Orban la Forumul Capitalului Romanesc. "De unde aveam potential de export, la ora actuala importam…

- Anul acesta Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a marit taxa pe cogenerare, care este resimțita de fiecare consumator, a declarat premierul Ludovic Orban, într-o conferința de presa.“Nu știu daca știți ce este taxa de cogenerare. E o taxa pe care…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) este pregatita sa implementeze orice masura tranzitorie care va fi luata de Guvern dupa abrogarea prevederilor din sectorul energetic ale OUG 114, a declarat miercuri seara vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege. "Sper…

- "S-a vorbit la vremea respectiva ca au fost distorsiuni in piata, ca piata nu functiona si, din aceasta cauza, a fost nevoie de o interventie. Eu am vrut sa spun ca, in ceea ce priveste energia electrica - ma voi referi numai la energia electrica, nu si la gaze naturale - au fost mai multe analize…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a adoptat o serie de reglementari astfel incat companiile din sectorul energetic si de gaze naturale sa realizeze investitii de 16 miliarde de...

