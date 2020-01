Orban a dezvăluit scenariul privind alegerea primarilor din două tururi PNL iși dorește vot in doua tururi la alegerile locale. PSD a facut un tertip procedural jenant in Parlament, a scos de la naftalina comisia de cod electoral, dar vom incerca sa aducem proiectul la dezbatere in plenul Camerei Deputaților. Asta este o varianta, mai avem inca doua: angajarea raspunderii și varianta... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ludovic Orban a declarat ca exista mai multe variante pentru a se reveni la alegerea primarilor in doua tururi, fie prin adoptarea unui proiect de lege in Parlament, fie prin asumarea raspunderii de catre Guvern sau prin ordonanța de urgența.„PNL susține alegerea primarilor in doua tururi.…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca nu trebuie sa-și faca nimeni iluzii ca la alegerile locale din 2020 primarii vor fi aleși in doua tururi de scrutin, spun surse de la Cotroceni. Din analizele șefului statului reiese ca si daca Guvernul va adopta OUG pe aceasta tema, se va ajunge foarte repede…

- "In acest moment este clar ca nu exista niciun interes pentru a trece acest proiect și ca se vrea blocarea lui. Cerem guvernului Ordonanța de Urgența sau asumarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi”, a spus Barna in plenul Camerei Deputatilor. "PMP a adunat de la…

- Orban a declarat, luni, la Parlament, ca varianta cea mai buna de schimbare a legislatiei electorale este dezbaterea parlamentara, mai ales prin Camera Deputatilor, unde a sustinut ca exista posibilitatea de a avea o majoritate pentru sustinerea acestui proiect de lege. El a spus ca si angajarea raspunderii…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca PNL are un proiect de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. Șeful Executivului a refuzat, insa, sa raspunda daca Guvernul iși va asuma raspunderea pe acest proiect, in cazul in care nu va trece de Parlament, potrivit Mediafax.„PNL are…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Bistrita, ca este pentru alegerea primarilor in doua tururi, dar ca este nevoie de discutii politice in Parlament pe aceasta tema. "Eu sunt clar pentru alegerea primarilor in doua tururi. Este evident nevoie de discutii politice si la nivel de Parlament,…

- "In masura in care aceste initiative trec, e un mesaj ca iesim din umbra PSD-ului", a spus Barna. "Suntem curiosi ce partid ar putea sa voteze astazi impotriva initiativei Fara Penali in Functii Publice", a adaugat candidatul USR - PLUS la prezidentiale. Dan Barna a spus ca celelalte prioritati ale…