Orașul Wuhan, în care a izbucnit epidemia chineză, închide toate rețelele de transport Orașul chinez Wuhan, sursa epidemiei cu coronavirus, închide toate rețelele de transport și recomanda cetațenilor sa nu paraseasca orașul, a relatat miercuri mass-media de stat, relateaza Reuters.

Autobuzul, metroul, feribotul și rețelele de transport a pasagerilor p distanțe lungi vor fi suspendate de pe 23 ianuarie de la ora locala 10.00, iar stațiile de tren și aeroportul vor fi închise pentru pasagerii care pleaca, a spus canalul TV de stat.

Guvernul cere cetațenilor sa nu paraseasca orașul decât daca exista circumstanțe speciale, potrivit mass-mediei de stat, care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

