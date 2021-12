Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a primit 3,6 milioane de lei pentru compensarea pierderilor din perioada pandemiei de COVID-19. Gheorghe Flutur a declarat ca alocarea acestei sume reprezinta un sprijin important pentru Aeroport…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate doar 11 cazuri noi de Covid. Numarul acestora a scazut comparativ cu cel de marți, cand la nivelul județului au fost raportate 19 noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. In județul Suceava rata de…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a aratat mulțumit de modul in care s-a acționat la prima ninsoare cazuta in aceasta iarna in municipiu și le reamintește oamenilor ca oricat ar deszapezi strazile Primaria, condițiile din trafic nu sunt aceleași cu cele din vara. ”Prima ninsoare din acest sezon…

- Centrul municipiului Suceava iși va schimba fața odata cu implementarea proiectului imobiliar ”Ansamblu rezidențial Ștefan cel Mare”. Proiectul este dezvoltat de cunoscuta firma suceveana General Construct și va fi pus in aplicare din primavara anului viitor. Ansamblul rezidențial se va intinde pe o…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de sambata și pana duminica, in județul Suceava au fost raportate doar 31 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a scazut comparativ cu cel de ieri, cand la nivelul județului au fost raportate 48 de imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Și rata de infectare…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat doar 48 de cazuri noi de coronavirus, cel mai mic numar raportat in ultimele saptamani. Numarul cazurilor noi a scazut semnificativ fața de cel de vineri, cand in județ au fost raportate 186 de imbolnaviri…

- Lucrarile de restaurare și consolidare a Bisericii ”Sf Ilie” din satul Sfantu Ilie, comuna Șcheia, ctitorita de catre domnitorul Ștefan cel Mare in anul 1488, se apropie de final. Lucrarile realizate cu fonduri europene in valoare de cinci milioane de euro au fost demarate in 2019 și vor fi finalizate…

- Autogara din centrul Sucevei care aparține societații TASA Invest se muta din 4 octombrie pe strada Traian Vuia, nr.7. Anunțul a fost postat deja pe fațada cladirii din centru. Consiliul Local al municipiului Suceava și-a dat acordul de principiu pentru mutarea autogarii in noua locație in ședința…