Oraşul unde maşinile nu mai au voie să facă la stânga Traficul este o problema cu care se confrunta mai toate capitalele europene , insa in timp ce in alte tari se gasesc solutii, in Bucuresti este din ce in ce mai rau. Bucurestiul este Capitala europeana cu cel mai congestionat trafic din Europa, conform datelor colectate de compania TomTom. Datele au fost adunate pe o perioada de 9 ani de zile. Rezultatele arata ca Bucurestiul se confrunta cu cel mai rau trafic din Europa, iar autoritatile nu iau nicio masura. In Londra, spre exemplu, autoritatile percep o taxa automobilelor care vor sa traverseze o zona care tinde sa se aglomereze. La Moscova… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 37% dintre bucuresteni sunt multumiti de curatenia din Capitala, potrivit unui sondaj publicat astazi de Eurostat. Reprezentantii Comisiei Europene au intrebat in 2015 locuitorii din 109 orase europene daca sunt foarte multumiti, destul de multumiti, destul de nesatisfacuti sau deloc multumiti…

- Peste doua treimi dintre bucuresteni sunt nemultumiti de curatenia orasului in care locuiesc, arata datele publicate luni de Eurostat pe baza unui sondaj care a cuprins 109 orase europene in 2015. Cei mai nemultumiti europeni de curatenia orasului lor sunt locuitorii Romei, doar 9% dintre acestia considerand…

- Turneul european al formatiei The Rolling Stones - "No Filter" - a debutat cu un concert la Dublin, pe Croke Park, scrie news.ro.La finalul lunii februarie, grupul a anuntat ca va sustine 11 concerte in Europa, in perioada 17 mai - 8 iulie. Alte doua date au fost adaugate - 29 mai, la Southampton,…

- Mâine se prevede cer senin. Vântul va sufla slab din sud-est . La Briceni și Soroca se vor înregistra 26 de grade. La Balți vor fi 27 de grade, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol sunt prognozate 29 de grade, iar la Leova vor fi 30 de garde. La Comrat si Cahul maximele…

- Potrivit presei poloneze, care citeaza informatii din surse diplomatice, Varsovia va fi a doua capitala europeana vizitata de Merkel. Vineri, cancelarul german urmeaza sa mearga la Paris pentru a avea "o intalnire de lucru" cu presedintele francez, Emmanul Macron, a anuntat Palatul Elysee. Premierul…

- Cel mai adesea, vacanta de Paste reprezinta primul concediu al anului, cateva zile in care iesim din rutina pentru a fi alaturi de familie si de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani si a aflat cum…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Orasul polonez Wroclaw a fost declarat cea mai buna destinatie turistica a anului 2018 in cadrul competitiei „Cea mai buna destinatie din Europa" care promoveaza cultura si turismul. Wroclaw a invins orase precum Atena, Amsterdam sau Paris in competitia care s-a desfasurat online, obtinand voturi din…