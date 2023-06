Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anunțat intreruperea furnizarii apei calde de consum maine, intre orele 9-17, din cauza unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei, la punctele termice 20, 71, 72, 73, 74, 74A, 75, Spitalul Victor Babeș și la Institutul de Boli Cardiovasculare. ”Vor fi afectați…

- Imaginile cu un barbat și o femeie care au intrat cu o mașina scumpa in parcarea subterana unui hotel din centrul orașului și și-au facut necesitațile langa mașina au scandalizat un oraș intreg. La 24 de ore de la apariția pe rețelele sociale a imaginilor rușinoase, Poliția a transmis ca a facut cercetari…

- Politistii locali aflati in zona centrala a orasului Timișoara au fost sesizati aseara, in jurul orei 23, ca mai multe persoane au un conflict pe tronsonul ce leaga strazile Mihai Eminescu cu C.D. Loga.

- Barbat care a injunghiat cu o foarfeca un altul in zona centrala a Timișoarei depistat depolițiștii localiPolițiștii locali aflați in zona centrala a orașului au fost sesizați aseara, in jurul orei 23, camai multe persoane au un conflict pe tronsonul ce leaga strazile Mihai Eminescu cu C.D. Loga. Deplasandu-se…

- Incident violent, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea Pieței Victoriei din Timișoara. Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce a fost injunghiat in cap de un altul. Cei implicați nu se cunoșteau, iar scandalul a izbucnit din senin și a degenerat.

- Incident incredibil, in chiar centrul Timișoarei. Miercuri dimineața, in jurul orei 9, un cuplu a intrat cu mașina cu numarul de inmatriculare intr-un județ din sud-vestul țarii, intr-o parcare subterana din centrul Timișoarei. Potrivit jurnaliștilor de la Ziua de Vest, cei doi nu au stat mai mult de…

- Schela metalica ridicata in Piața Operei cu prilejul inaugurarii Capitalei Europene a Culturii, pompos denumita „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara” și un spațiu de promenada „pe verticala” prin centrul Timișoarei, urma sa fie decorata, conform promisiunilor, cu nu mai puțin de „1.306 arbori,…

- Cinematograful Timiș din Piața Victoriei va fi al doilea cinema reabilitat și deschis publicului din Timișoara, dupa Victoria, care funcționeaza deja din 2022. Cu aproximativ 19,1 milioane de lei se va realiza un veritabil centru multifunctional pentru activitati culturale.