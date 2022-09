Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei va invita, in perioada 6 septembrie – 15 octombrie 2022, in spațiul Cafeteria, de la Muzeul de Istorie, la expoziția Atelierelor de arta pentru copii Din secretele maestrilor – lumina si culoare 2022. Sunt expuse linogravuri și marionete realizate de copii, cu varste intre…

- Muzeul Național al Bucovinei invita publicul iubitor de arta joi, 8 septembrie 2022, la ora 13:00, la Muzeul de Istorie, la vernisajul expoziției de pictura „Aripi de lumina", semnata de pictorița Margareta Catrinu. Aproape 90 de lucrari, realizate in diferite perioade de creație ale ...

- Muzeul Național al Bucovinei a organizat, in perioada 26 – 28 august 2022, evenimentul Teatru la Cetate. In prima seara, in prezența uni public numeros, cu multa carisma, talent și energie debordanta, Adriana Trandafir a prezentat un spectacol fabulos despre Maria Tanase. Alaturi de ea, pe scena, s-a…

- In perioada 25-27 august 2022, in municipiul Suceava și la Solonețu Nou se vor desfașura Zilele Culturii Polone, ediția XXIII-a. Conform organizatorilor (Uniunea Polonezilor din Romania, sprijinita de Institutul Polonez din București și Muzeul Național al Bucovinei), Zilele Culturii Polone vor ...

- Muzeul Național al Bucovinei gazduiește, in perioada 31 iulie-31 august,la Muzeul de Istorie, Expoziția „Arta si Artefacte", realizata in cadrul proiectului cultural Atelier de arheologie experimentala „Arta si Artefacte", ediția a V-a.Vor fi expuse publicului peste 150 de ...

- In perioada 22 august – 2 septembrie 2022, Muzeul Național al Bucovinei organizeaza in cadrul proiectului de pedagogie muzeala Din secretele maeștrilor – lumina și culoare, 2 ateliere de arta: Atelierul de linogravura „Alternative picturale” (22-26 august) și Atelierul de confecționare marionete „George…

- 393 de artiști graficieni din 58 de țari au trimis 1.061 de lucrari de grafica satirica la Expoziția Internaționala de Grafica Satirica „Bucovina", ediția a XVI-a. Acesta este un proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și organizat de Muzeul Național al Bucovinei. ...

- Intre 15 iulie și 15 august, la Muzeul de Istorie din Suceava va fi deschisa expoziția internaționala de grafica satirica „Bucovina”, ajunsa la cea de-a XVI-a ediție. Vor fi expuse peste 100 de lucrari, iar vernisajul va avea loc pe 15 iulie, incepand cu ora 12.00. Tema a fost painea. Muzeul Național…