- Reamintim, ca la compartimentul NATURA și TURISMUL al proiectului moldovenii.md sint disponibile informații exhaustive despre: zonele geografice ale Moldovei, rezervațiile, resursele acvatice, flora și fauna Moldovei, turismul in Moldova, localitațile Moldovei și diasporei.

- In luna iulie, Film Now invita telespectatorii sa ia parte la celebrarea dragostei pentru una dintre cele mai mari trupe din toate timpurile. Duminica, 19 iulie, de la ora 20:00, “Bohemian Rhapsody” este un omagiu adus legendarei trupe Queen, muzicii lor și carismaticul Freddie Mercury, unul dintre…

- Institutul Național de Statistica anunța o rata a inflației in stagnare (+0,05%) in mai 2020, fața de luna aprilie, in ciuda faptului ca faina, produsele de morarit și fructele proaspete au continuat sa se scumpeasca. In ultimele 12 luni, creșterea medie a prețurilor (pe total) a fost de 2,26%, potrivit…

- Competițiile sportive fac pași timizi spre revenire, primele concursuri de sarituri peste obstacole din Europa, de cand s-au anulat toate competițiile din cauza coronavirusului , fiind organizate in Germania. La intrecerile gazduite pe circuitul din orașul Goch a participat și sportiva ploieșteana Alexia…

- La data de 21 mai a.c., in jurul orei 07.50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Satu Mare au identificat pe raza municipiului Satu Mare un barbat, de 56 de ani, din comuna Doba, care se afla la volanul unui autoturism sub influența bauturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat…

- Mierla indiana (lat. Gracula religiosa) este cea mai vorbitoare pasare, o pasare cintatoare din familia graurilor. Lungimea corpului este de 29 cm, penajul mierlei este negru, iar cu o iluminare corespunzatoare, se transforma intr-o culoare verzuie. Cel mai proeminent semn exterior este coloarea galbena…

- Adrian Minune a investit de-a lungul anilor o adevarata avere in casa din Ștefaneștii de Jos, județul Ilfov. Iar de curand, celebrul manelist a fost dat de gol in legatura cu tabloul emoționant pe care il are in livingul casei. Micul secret a fost dezvaluit de fiul lui, Adrian Simionescu Jr. Luxul…

- Un cuplu de octogenari din Marea Britanie a murit in aceeasi zi din cauza Covid-19, la cateva ore distanta unul de celalalt. Sotii serbasera in urma cu cateva luni 60 ani de casnicie si fusesera felicitati de Regina cu ocazia nuntii de diamant.