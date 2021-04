Oraşul indian Bengaluru, unde activează sute de companii globale de tehnologie, intră în carantină timp de două săptămâni, din cauza Covid-19 Statul indian Karnataka, a carui capitala este Bengaluru, va intra in carantina incepand de marti seara, timp de 14 zile, a declarat ministrul sef al statului, B.S. Yediyurappa, dupa o sedinta de cabinet. Magazinele care comercializeaza alimente si care ofera alte servicii esentiale vor functiona timp de patru ore dimineata, a spus ministrul. Masuri similare, de restrictii sau carantine, au fost deja luate in multe parti ale Indiei, care se afla in mijlocul unui al doilea val masiv de infectii care are un impact puternic asupra sistemului sau de sanatate. Bengaluru, un oras cu 12 milioane de locuitori,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

