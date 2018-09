Stiri pe aceeasi tema

- Forțele aeriene ale SUA au construit un hangar la baza 71 aeriana Campia Turzii care ar putea fi folosit pentru operarea de drone MQ-9 Reaper, in scopul intensificarii operațiunilor de recunoaștere și culegere de informații din estul Europei și Marea Neagra. Potrivit Defense News , reprezentanții Forțelor…

- Anuntul a fost facut miercuri pe Twitter de catre Fortele aeriene regale britanice, care au precizat ca au fost interceptate doua avioane rusesti de tip Su-24 Fencer.Si in 15 august Fortele aeriene regale britanice au interceptat sase bombardiere rusesti care zburau in apropiere de spatiul…

- Banci cu incarcator, stalpi de electricitate cu WI-FI, statii de incarcare pentru trotinete, masini, biciclete si o șosea de doua ori mai mica. Este posibil acest lucru intr-un oraș din Romania? Ei bine, chiar așa va arata o strada din Cluj-Napoca.

- DJ-ul numarul 1 mondial, Armin Van Buuren, a facut si mai fierbinte atmosfera de la malul Marii Negre. Cel mai mare festival de pe plaja din Europa se incheie cu seara a patra, in care cap de afis este trupa The Script, aflata pentru prima oara in Romania.