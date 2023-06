Stiri pe aceeasi tema

- Capitala de imperiu, acum, o mica localitate cu doar cateva mii de locuitori, de care foarte mulți romani nici nu au auzit. Istoria spectaculoasa a unui colț din țara noastra. Orasul din Romania care a fost capitala unui imperiu In antichitate, orașul era numit „Noviodunum” – numele fiind de origine…

- In urma cu 34 de ani, intre-o zi de 25 Decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu era executat impreuna cu soția sa, Elena. Aveau 71 de ani, respectiv 70 de ani. De atunci și pana azi au aparut o sumedenie de povești despre obsesiile, luxul in care locuiau, despre multele atrocitați facute, dar și despre sfidarea…

- Romania se poate lauda cu foarte multe locuri frumoase, locuri care ar lasa pe oricine cu gura cascata. Astazi va prezentam care este orasul din Romania inconjurat de astfel de locuri spectaculoase. Putini turisti stiu de el, acesta fiind o perla ascunsa a țarii noastre. Care este orașul din țara noastra…

- Istoria consemneaza, din pacate, toate atrocitațile facute de regimul comunist in cei peste 50 de ani, in Romania. Dar cele mai grele momente prin care aveau sa treaca romanii sunt anii de dupa declanșarea sistematizarii și industrializarii forțate, inițiate de Nicolae Ceaușescu. Sub șenilele excavatorelor…

- Puțini conaționali au auzit despre orasul din Romania care sta pe sute de tuneluri subterane. Este un loc fascinant, care a trezit curiozitatea copiilor, dar și a adulților. Exista tot felul de teorii privind rolul pe care l-au jucat, pe vremuri, aceste structuri, dintre care unele par a fi beciuri.…

- Ultimul an al existenței regimului comunist in Romania, conform rapoartelor de la al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Roman, aducea una din cele mai importante realizari, de altfel unica in istorie. Romania socialista era singurul stat din lume care-și platea datoria externa. Pe de alta parte,…

- Un oraș din Romania este pe cale sa renasca. Cu o istorie de peste un secol, pe vremea lui Ceaușescu era considerat o adevarata perla a regiunii. Acum, autoritațile iși doresc sa fie din nou la inalțime. Orașul din Romania care este pe cale sa renasca Harta obiectivelor turistice de neratat din Romania…

- Orașul din Romania care este ingropat de zapada inainte de Paște. Se afla sub avertizare de COD ROȘU de ninsoare și vanturi puternice. Mașinile au ramas blocate in trafic in zona, școlile au fost inchise, iar autoritațile au impus restricții de circulație. Cum arata regiunea in care stratul de zapada…