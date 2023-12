Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne dorim sa avem un brad de Craciun stralucitor, impodobit cu cele mai frumoase globuri și luminițe. Ceea ce nu ne dorim, insa, este ca aceasta placere sa ne incarce factura la electricitate. Afla, din randurile de mai jos, ce sa faci ca instalatia de brad sa consume mai putin curent. Placere…

- Sa oferi o atenție socrilor tai ar putea sa nu fie cel mai simplu lucru. Totuși, daca ai in vedere cateva detalii importante, nu vei da greș nicidecum. Playtech Știri iți prezinta cateva idei de cadouri de Craciun pentru socrii tai. Ce sa le oferi in dar parinților partenerului sau partenerei tale.…

- In ultimii ani, marile orașe de la noi din țara au inceput sa se intreaca in organizarea celor mai mari și frumoase targuri de Craciun. In 2023, intr-un oraș din Romania exista un brad demn de Cartea Recordurilor. Un oraș din Romania are un brad demn de Cartea Recordurilor Se pare ca, in Romania, paradisul…

- In dansul magic al Feng Shui-ului, unde energia curge și se armonizeaza, frunza de dafin devine un element puternic pentru a atrage abundența in timpul sezonului sarbatorilor. Mai mult decat o simpla decorare, utilizarea strategica a laurului la baza bradului tau de Craciun poate fi un gest simbolic…

- Administrația unui mare oraș din Romania a fost aspru criticata dupa ce a amplasat bradul de Craciun in centrul teritoriului, luni, 4 decembrie 2023. Localnicii s-au revoltat cand au vazut ce decizie au luat autoritațile politice: „Sa plangem sau sa radem?”. E cel mai ciudat pom de sarbatori din acest…

- In ultimii ani de zile, Bucureștiul nu a prezentat prea multa zapada de sarbatorile de iarna. Acest lucru s-ar putea schimba la finalul lui 2023. Prognoza meteo actualizata anunța precipitații sub forma ninsorii, straturile de zapada depunandu-se de Craciun și de Anul Nou. Ce au anunțat meteorologii…

- Romania este una dintre cele mai cunoscute sunt state din Europa, care se bucura de o mare apreciere din partea strainilor. Te-ai gandit vreodata, insa, este chiar atat de frumoasa, incat sa bata recorduri importante la nivel european? Pentru case apropie sarbatorile de iarna, iata ce spun britanicii…

- Mai este doar puțin pana la sarbatorile de iarna și deja incep pregatirile in multe dintre casele romanilor. Din ce in ce mai mulți oameni opteaza pentru brazii artificiali in locul celor naturali, insa și prețurile acestora au crescut semnificativ in ultima vreme. Cat a ajuns sa coste cel mai ieftin…