Stiri pe aceeasi tema

- In Wuhan, orașul de unde a pornit pandemia de coronavirus, au fost testați aproape 9 milioane de oameni, din totalul de 11 milioane de locuitori, anunța Hotnews.Autoritațile din Wuhan au anunțat ca, in ultimele zece zile, au testat pentru coronavirus peste 9 milioane de persoane dintre cele 11 milioane…

- Fost ministru al Sanatații in guvernarea Ponta, Nicolae Banicioiu anunța ca cel puțin cinci milioane de pacienți cronici, aflați in evidențele sistemului de sanatate, au fost ignorați de medici, in timpul starii de urgența. Internarile in spitalele din Romania au fost interzise, iar medicii au preluat…

- Dupa o perioada in care in China au fost inregistrate foarte puține cazuri de persoane infectate cu coronavirus, autoritațile au luat din nou masuri dure. Un oraș cu patru milioane de locuitori din China a fost închis. Autoritatile din Jilin au luat deja masuri de izolare de teama…

- In școlile din Wuhan s-au facut auzite azi, dupa cateva luni de liniște totala, primele sporovaieli dintre elevi și zgomote de scaune mutate de aceștia.Elevii din clasele terminale, care se pregatesc de examenele de sfarșit de an și de ciclu de invațamant, s-au intors pe bancile școlilor, a notat BBC.Ceilalți,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 367 de decese, a precizat guvernatorul, iar acest numar este cel mai mic din ultimele saptamani. In statul New York s-au raportat aproape 17.000 de decese.Guvernatorul a declarat ca, in anumite zone "cu risc scazut" din statul New York, adica departe…

- Mai bine de 2,1 milioane oameni suntinfectați cu noul coronavirus in toata lumea și aproximativ146.000 de persoane și-au pierdut viața, arata datele centralizatede Universitatea Johns Hopkins.In timp ce virusul COVID-19 faceravagii la nivel mondial, președintele Donald Trump a prezentat noilinii directoare…

- A fost ca de revelion in Wuhan! 11 milioane de oameni au primit cu entuziasm vestea ca sunt din nou liberi dupa 76 de zile de carantina totala. Orasul de unde a pornit virusul ucigas a fost luminat de sarbatoare, iar pe sosele s-au format cozile de masini dinaintea pandemiei. Gongul a anuntat o zi istorica.…

- Dupa 76 de zile de caratina, China nu a mai inregistrat niciun deces in ultimele 24 de ore, pentru prima data de la izbucnirea epidemiei, in decembrie. Acum, Beijingul este cel care consolideaza controalele la granite ca sa nu „importe” noi cazuri.