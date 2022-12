Stiri pe aceeasi tema

- Formația Dirty Shirt organizeaza doua evenimente sociale la sfarsit de ani in Baia Mare si Sighetu Marmatiei -„Moș Craciun e Rocker”. Rezervarile se pot face online (30 lei) sau direct la eveniment (40 lei) in limita locurilor disponibile. INTRARE = JUCARIE NOUA + SUPORT. Jucariile colectate vor fi…

- Mai sunt doar doua zile pana la deschiderea Targului de Craciun Pitești! Sarbatoarea care deschide sezonul de iarna – Sfantul Andrei – este marcata, in mod festiv, la Pitești, de bucuria deschiderii oficiale a Targului de Craciun. Miercuri, la ora 18:00, in Piața Primariei, vor fi aprinse și luminițele…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” invita toți copiii, in perioada 8 decembrie – 23 decembrie 2022, in Piața Victoriei, la ,,Targul de Iarna”, unde se vor putea bucura de o mulțime de activitați destinate lor. La ,,Targul de Iarna” din acest an, copiii din…

- Targul de Craciun din Piata Constitutiei din București se va deschide pe 20 noiembrie, printre atractii numarandu-se concertele live, Casuta lui Mos Craciun, patinoarul, caruselul si roata panoramica, potrivit unui comunicat al Centrului Cultural al Municipiului Bucuresti,

- Baiețelul Addei și al lui Catalin Rizea a implinit astazi 6 ani, iar mama lui i-a transmis un mesaj emoționant inca de la primele ore ale dimineții. Artista a publicat imagini cu Alex, iar prietenii virtuali au observat imediat asemanarea baiatului cu interpreta. „Fiecare zi e despre TINE, nu doar cea…

- OrtodoxeSf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix, Eusebiu; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la RilaGreco-catoliceSf. pf. Ioil; Sf. m. VarRomano-catoliceSs. Paul al Crucii, pr.; Ioan de Brebeuf, pr. si ins., m.; Ioel, profetSfantul Proroc Ioil este pomenit in calendarul crestin ortodox la 19 octombrie.Prorocul…

- Aceasta sarbatoare a fost declarata in urma a doua evenimente: Aflarea Crucii si inaltarea ei in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, si aducerea Sfintei Cruci de la persi, in 629, in vremea imparatului bizantin Heraclius, care a asezat-o in Biserica Sfantului…

- Sarbatorile zilei de 13 septembrieOrtodoxeTarnosirea bisericii Invierii din Ierusalim; Sf. Sfintiti Mc. Corneliu Sutasul si Ciprian, episcopul Cartaginei; Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian si ValerianGreco-catoliceSfintirea bisericii Invierii din…