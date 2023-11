Administrația orașului Mexico intenționeaza sa intrerupa aprovizionarea cu apa a locuitorilor cel puțin opt ore pe zi, din cauza rezervelor de apa sunt tot mai mici. Decizia va afecta cel puțin 20 milioane de locuitori, existand riscul apariției unor imbolnaviri și infecții. Autoritațile nu au precizat cand anume se va trece la aceasta masura, dar deja exista o intrerupere de 4 ore la nivel de țara, din cauza secetei. De vina este El Nino, fenomenul meteorologic care afecteaza puternic clima intregii coaste a Pacificului. Se manifesta o data la 7-10 ani, inclusiv in acest an. Daca in unele zone…