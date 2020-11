Orasul Baicoi intra, de miercuri, in scenariul ROSU. Ce inseamna asta Incepand cu data de 11.11.2020,orasul Baicoi intra in scenariul rosu, intrucat s-a depașit rata de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori. Se impun urmatoarele masuri : -purtarea maștii de protecție, astfel incat sa acopere nasul și gura, este obligatorie pentru persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spațiile publice deschise

- este interzisa desfașurarea unor activitați, cum ar fi prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare sau a bauturilor alcoolice și nealcoolice in restaurante și cafenele dar și a jocurilor de noroc.

