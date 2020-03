Orășeul din Italia care nu a mai raportat niciun nou caz de vineri Vo, un orașel din Nordul Italiei, situat langa Veneția, nu a mai raportat niciun caz nou de COVID-19, dupa un experiment ce a implicat testarea tuturor locuitorilor sai, anunța Sky News, citat de Mediafax. Localitatea numara 3.300 de persoane și toate au fost testate pentru infecția cu coronavirus.Conform sursei citate, in urma experimentului, nicio persoana nu a mai fost diagnosticata cu COVID-19.Orașul Vo, amplasat in Provincia Padova, a fost unul dintre cele 11 orașe și sate din centrul focarului COVID-19 al Italiei și este, practic, locul de unde a pornit pandemia de infecții cu coronavirus.Experimentul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

