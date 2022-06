Copilaria este o lume aparte, a simplitații și inocenței, plina de lumina și bucurie. Copiii sunt parte din viața noastra și ne bucura cu inocența, sensibilitatea și puritatea lor, gesturile marunte, un zambet, o imbrațișare sau o vorba buna ne apropie mai mult și nu avem nevoie de o zi anume ca sa oferim și sa primim iubire. Duminica, 05 iunie, incepand cu ora 13.00, vom fi prezenți la o noua ediție a ,,Orașelului Copiilor" in Baia Mare, eveniment ce va avea loc in Parcul Municipal ,,Regina Maria”, iar copiii vor avea ocazia sa fie jandarmi pentru o zi. Am raspuns invitației Asociației Studențești…