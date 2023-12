Stiri pe aceeasi tema

- Conform tradiției, in ziua ajunului de Moș Nicolae, in orașul Liteni au fost aprinse luminile de sarbatori din centrul localitații. La eveniment au fost prezenți numeroși locuitori ai orașului veniți alaturi de copii, pentru aceștia fiind pregatite numeroase cadouri. „Foarte mulți copii au fost prezenți…

- Ca in fiecare an, in Ajun de Sf. Nicolae, marți, 5 decembrie, la ora 18.00, locuitorii orasului Mioveni sunt așteptați in Centrul Civic, la bradul de Craciun, pentru a se bucura impreuna de spectacolul de lumini. Zeci de figurine 3D, ghirlande, țurțuri și perdele de lumini, kilometri de leduri multicolore,…

- S-a aprins iluminatul festiv la Cugir pentru sarbatorile de Craciun 2023! In seara aceasta a fost aprins iluminatul festiv care impodobește orașul cu ocazia sarbatorilor de iarna. Moș Nicolae a sosit mai repede anul acesta in orașul Cugir. Locuitorii orașului, dar mai ales copiii din localitate, au…

- FOTO: Cugirul a imbracat haine de sarbatoare. S-a aprins iluminatul festiv pentru sarbatorile de Craciun Cugirul a imbracat haine de sarbatoare. S-a aprins iluminatul festiv pentru sarbatorile de Craciun In seara aceasta a fost aprins iluminatul festiv care impodobește orașul cu ocazia sarbatorilor…

- VIDEO: Cugirul in haine de sarbatoare: Duminica a fost aprins iluminatul festiv pentru sarbatorile de Craciun Cugirul in haine de sarbatoare: Duminica a fost aprins iluminatul festiv pentru sarbatorile de Craciun. In seara aceasta a fost aprins iluminatul festiv care impodobește orașul cu ocazia sarbatorilor…

- Targul de Craciun din municipiul Targoviște și-a deschis porțile, urbea targovișteana a intrat in atmosfera sarbatorilor de iarna. In aceasta seara, 03.12.2023, miile de oameni care au venit in Piața Tricolorului, au avut parte de un spectacol de colinde, lasere și artificii stradale, urmat de aprinderea…

- Primaria Timisoara anunta ca iluminatul festiv de sarbatori va fi aprins in 26 noiembrie, iar acesta va functiona pana in 14 ianuarie. In prezent se monteaza instalatiile de lumini, dar si bradul de Craciun. Acesta va fi amplasat sub cupola de lumini din Piata Victoriei, pe platoul din fata Operei,…

- Un nou targ va fi organizat la Vernești. Este vorba despre Targul de Toamna Verneșteana, organizat de Primarie și Consiliul Local. Vizitatorii sunt așteptați azi și maine, intre orele 10:00 – 18:00, sa aleaga dintre produsele tradiționale pregatite la standurile amenajate in parcul de langa sediul Poliției.…