- Aleșii județeni au aprobat joi, 25 mai, intr-o ședina ordinara de lucru, rectificarea bugetului pentru 2023 al Consiliului Județean Mureș. "Rectificarea de buget a lunii mai a vizat o serie de rearanjari bugetare dar și majorarea bugetului Filarmonicii de Stat Targu Mureș și al Muzeului Județean Mureș…

- Propunerea legislativa ce se refera la integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei și transporturilor a fost adoptata astazi de Senat, a transmis ministrul energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de socializare. El subliniaza ca documentul stabilește…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi. Legea merge la promulgare, scrie News.ro. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 27 aprilie, intr-o ședința ordinara de lucru, cu majoritate de voturi pentru și doar doua abțineri (Papai Laszlo și Adrian Mureșan, ambii reprezentanți ai POL), modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local Municipal nr. 33/2023 referitoare…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au acordat joi, 27 aprilie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu majoritate de voturi, avizul consultativ Liceului Vocațional de Arta din Targu Mureș in vederea obținerii titlului de Colegiu. "Liceul Vocațional de Arta din Targu Mureș prin adresa nr.…

- Aleșii locali ai comunei Albești au aprobat, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in data de 9 martie 2023, cu unanimitate de voturi, 15, rectificarea bugetului local al Consiliului Local Albești pe anul 2023, la venituri in suma de 46.555.000 de lei și la cheltuieli in suma de…

- Konyicska Cristian Mihai, domiciliat in Groși, a decedat la doar 32 de ani, lasand in urma pe soția Maria si pe cei doi copii ai lor, in varsta de 5 și 9 ani. Primaria localitatii Grosi a initiat un demers pentru intrajutorarea familiei greu incercate. „Va aducem la cunoștința ca incepand cu data de…

- DAN NEGRU, om de televiziune consacrat (și, intamplator… timișorean, adica de pe acolo pe unde Credința, Tradiția reprezentinta COMORI neprețuite ca și in Bucovina, Maramureș, Ardeal sau Dobrogea): «Propunerea ca religia sa fie materie opționala la bacalaureat a starnit iureș. Unii pro. Alții contra.…