Campionatul European al Vatmanilor, Tram-EM, gazduit la Oradea, in premiera in Romania, a inceput sambata dimineata, cu participarea a 25 de echipe din orase mari ale Europei. Deschiderea oficiala a avut loc in Piata Unirii, de la ora 10, cu prezentarea echipelor, alcatuite din cate doi vatmani si un supervizor, si un scurt filmulet cu tramvaie si imagini din orasul reprezentat, cu salutul de bun venit al directorului societatii de transport public din Oradea, OTL, Adrian Revnic. Gazdele oradene, care au reusit sa urce pe podium, locul III, la editia din 2019, si-au propus inca de atunci sa organizeze…