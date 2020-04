Optimism pe burse dupa aparitia primului studiu clinic facut asupra pacientilor COVID-19 cu un nou tratament Optimismul generat de o posibila descoperire in perspectiva a unui tratament impotriva noului coronavirus a condus vineri la o crestere a indicelui FTSE al bursei londoneze, dupa aparitia unor informatii despre rezultatele primului studiu clinic efectuat in SUA asupra pacientilor COVID-19 tratati cu medicamentul antiviral Remdesivir, potrivit The Guardian.



In cadrul acestui studiu clinic efectuat la Spitalul Universitar din Chicago au fost evaluate 125 de persoane, dintre care 113 au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus si tuturor li s-au administrat doze zilnice de remdesivir,…

