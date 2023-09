Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz (1), Daniil Medvedev (3), Jannik Sinner (6), Andrey Rublev (8) și Alexander Zverev (12) au obținut calificarea in optimile de la US Open 2023. Vor urma meciuri tari pentru obținerea biletul de acces in sferturile de la Flushing Meadows.

- Echipele de volei romanesti, angrenate in preliminariile Cupei CEV si ale Challenge Cup, si-au aflat, miercuri, adversarele, in urma tragerii la sorti de la sediul forului european de profil.Masculin CITESTE SI Acuze grave pentru Alexander Zverev: Un model german cu origini romanești ar fi fost…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial al tenisului masculin, calificat, vineri, in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in trei seturi pe rusul Daniil Medvedev, a afirmat ca finala cu "legenda" Novak Djokovic reprezinta pentru el "o motivatie suplimentara", informeaza…

- Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev, meci contand pentru semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, vineri, 14 iulie, nu inainte de ora 17:30, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club (competitia este transmisa in direct de Eurosport 1, Eurosport 2 si…

- Carlos Alcaraz, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon pentru prima oara in cariera sa, dupa ce a reusit sa-l invinga in trei seturi, 7-6 (7/3), 6-4, 6-4, pe danezul Holger Rune (locul 6 ATP), miercuri la All England Club. Ibericul a devenit, totodata, cel mai tanar…

- Azi au avut loc ultimele doua sferturi de finala de pe tabloul masculin de la Wimbledon. Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev și Jannik Sinner - Novak Djokovic sunt cele doua semifinale ale turneului de pe iarba londoneza. Azi, Alcaraz și Medvedev au obținut calificarea in penultimul act de la All England…

- Gruparea antrenata de Eusebiu Țurcanu iși va relua pregatirile la finalul lunii august, cu cel puțin trei noutați care sa-i permita ridicarea ștachetei Sezonul trecut s-a aflat la un singur punct de o prezența la turneul de promovare. Punct care i-a scapat printre degete in meciul decisiv, caștigat…

- Finala masculina de la Paris se va decide, azi, dupa partidele Novak Djokovic - Carlos Alcaraz și Alexander Zverev - Casper Ruud Prima semifinala incepe nu inainte de 15.45. iar cea de-a doua nu inainte de 17:30 (Eurosport) Turneul de la Paris se apropie de meciurile cele mai importante, acelea in urma…